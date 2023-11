Il programma delle imitazioni Tale e Quale Show 2023 torna su Rai 1 stasera in tv venerdì 3 novembre 2023 in prima serata su Rai 1. Carlo Conti condurrà anche questa dodicesima edizione dello show che conquista il pubblico grazie alle interpretazioni dei concorrenti delle star internazionali e nostrane. Ecco di seguito le anticipazioni, concorrenti e giuria. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Tale e Quale Show 2023: anticipazioni e imitazioni 3 novembre

Tutto pronto all’interno degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per il settimo appuntamento di ‘Tale e Quale Show’, il varietà condotto da Carlo Conti, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che andrà in onda venerdì 3 novembre, come sempre in diretta a partire alle 21.25 su Rai 1 e Rai Italia con una puntata che proclamerà il ‘Campione di Tale e Quale Show 13’. Inoltre, i migliori partecipanti di questa tredicesima edizione sfideranno i migliori della dodicesima nel Torneo dei Campioni che sarà trasmesso venerdì 10 novembre: in palio in quel caso ci sarà il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2023’.

Tale e Quale Show 2023: imitazioni 3 novembre

Ecco invece gli accoppiamenti della settima puntata: Ginevra Lamborghini dovrà studiare il personaggio di Malika Ayane, Ilaria Mongiovì si metterà nei panni di Liza Minnelli, Pamela Prati sarà Loredana Bertè, Jasmine Rotolo si immedesimerà in Chaka Khan, Maria Teresa Ruta si metterà alla prova con Ornella Vanoni, Jo Squillo imiterà Jennifer Lopez, Alex Belli avrà le sembianze di Ricky Martin, Gaudiano difenderà il primato con Giuliano Sangiorgi, Licitra proverà a insediare in primo posto interpretando Andrea Bocelli e i ‘ripetenti’ Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli proveranno a lasciare l’ultimo posto della classifica con le Spice Girls (da chi saranno affiancati in questa occasione?).

Tale e Quale Show 2023: la giuria

Confermatissima la super giuria dell’anno scorso, composta dalla “regina” del piccolo schermo Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio, ma anche quest’anno ci sarà un quarto giudice – imitatore, diverso in ogni puntata. Anche gli Artisti avranno la possibilità di partecipare alle votazioni finali dando la propria preferenza al collega che vorranno premiare (senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’). I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la ‘factor coach” Emanuela Aureli.

Tale e Quale Show streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

