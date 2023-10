Stasera in tv domenica 29 ottobre 2023 va in onda su Canale 5 in prima serata Caduta Libera I migliori, puntata straordinaria del quiz show condotto da Gerry Scotti. Scopri anticipazioni e ospiti. SCOPRI COSA C’È IN TV

Caduta Libera I migliori: anticipazioni e ospiti 29 ottobre 2023

Domenica 29 ottobre, in prima serata su Canale 5, sesto e ultimo appuntamento con “Caduta Libera – I Migliori”, condotto da Gerry Scotti. Torna sulla botola centrale Nicolò Scalfi, vincitore della scorsa puntata, in cui si è aggiudicato 26.000 euro, portando così il suo montepremi complessivo a 838.000 euro. A sfidarlo ci saranno altri dieci tra i migliori Campioni delle dodici edizioni del game show: Michele Marchesi, Massimo Mattevi, Christian Fregoni, Chiara Pergamo, Luca Covino, Sara Cerutti, Nicolò Giusti, Renato Siciliano, Paola Sembeni e Flavia Salzillo. Chi si aggiudicherà questo speciale, arrivando al gioco finale de I Dieci Passi, sarà eletto Migliore dei Migliori.

Al gioco si alterneranno momenti di intrattenimento e spettacolo grazie alla presenza di alcuni ospiti. In quest’ultima puntata: Donatella Rettore, Las Ketchup, Drupi, Alfa, il comico Dado (Gabriele Pellegrini) e il cabarettista Franco Guzzo. “Caduta Libera” è basato sul format “Still Standing” creato da Channel 10 e July-August Productions Ltd. e licenziato da Armoza Formats an ITV company. È andato in onda in circa 20 paesi, tra cui Israele, Cina, Stati Uniti, Spagna, Germania, Francia, India, Brasile, Thailandia, Turchia, Uruguay e Argentina, per un totale di oltre 7.500 episodi.

Caduta Libera I migliori streaming

Caduta Libera I migliori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

