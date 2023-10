Per Elisa Il caso Claps arriva stasera in tv martedì 31 ottobre 2023 in onda in prima serata su Rai 1. La miniserie con protagonisti Ludovica Ciaschetti e Gianmarco Saurino racconta uno dei casi di cronaca nera più dibattuti: l’omicidio della sedicenne Elisa Claps. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Per Elisa Il caso Claps prima puntata: trama e anticipazioni 31 ottobre 2023

Per Elisa Il caso Claps trama seconda puntata. I Claps ricevono una richiesta di riscatto da parte di presunti rapitori, che si rivelano degli sciacalli. Gildo affronta il fidanzato della sorella di Danilo, che gli racconta dello strano comportamento di Danilo il giorno della scomparsa di Elisa. Gildo, Irene e Luciano organizzano una fiaccolata per Elisa. Gildo incalza il pubblico ministero incaricato del caso, trovando come unico alleato l’ispettore di polizia Eufemia. Le indagini evidenziano le incongruenze nelle dichiarazioni di Danilo, che viene arrestato e processato per false dichiarazioni. Ma l’assenza del corpo di Elisa non permette di portare oltre l’accusa. Le indagini vengono chiuse. Gildo, sconfitto e frustrato, lascia la fidanzata Irene. Non vuole rovinarle la vita.

