The Warriors Gate film stasera in tv 4 novembre: cast, trama, streaming

The Warriors Gate è il film stasera in tv sabato 4 novembre 2023 in onda in seconda serata su Italia 1.

The Warriors Gate film stasera in tv: cast

La regia è di Matthias Hoene. Il cast è composto da Dave Bautista, Mark Chao, Ni Ni, Sienna Guillory, Uriah Shelton.

The Warriors Gate film stasera in tv: trama

Jack Bronson è un adolescente timido e deriso dai suoi compagni che vive con la madre, single, la quale fatica ad arrivare a fine mese. Per questo motivo Jack si rifugia in un mondo tutto suo, fatto di computer e videogame. Un giorno il ragazzo, dopo aver ricevuto in dono una misteriosa scatola cinese, viene magicamente trasportato nell’antica Cina.

The Warriors Gate streaming

The Warriors Gate streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Warriors Gate film stasera in tv: trailer

