Per Elisa Il caso Claps arriva stasera in tv martedì 7 novembre 2023 in onda in prima serata su Rai 1. La miniserie con protagonisti Ludovica Ciaschetti e Gianmarco Saurino racconta uno dei casi di cronaca nera più dibattuti: l'omicidio della sedicenne Elisa Claps.

Per Elisa Il caso Claps ultima puntata: trama e anticipazioni 7 novembre 2023

Per Elisa Il caso Claps trama ultima puntata. Sono passati anni dalla scomparsa di Elisa. La vita sembra aver ricominciato a scorrere, ma per Filomena, Antonio, Gildo e Luciano Claps la ferita è aperta. Come dice Filomena, non hanno neanche un luogo dove portare un fiore per Elisa. Danilo Restivo si è trasferito a Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, e si è sposato con Fiamma. Il 12 novembre del 2002 la loro vicina di casa, Heather Barnett, viene trovata morta in casa dai figli, orribilmente mutilata. La polizia inglese apre un’indagine. Gildo, appresa la notizia e scoperto che Danilo era vicino di casa della vittima, parte immediatamente per l’Inghilterra, convinto che anche questo assassinio sia opera di Danilo Restivo.

Per Elisa Il caso Claps streaming

Per Elisa Il caso Claps streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

