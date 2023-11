Amore e altri rimedi film stasera in tv 8 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Amore e altri rimedi è il film stasera in tv mercoledì 8 novembre 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Amore e altri rimedi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Love and Other Drugs

GENERE: commedia / sentimentale

ANNO: 2010

REGIA: Edward Zwick

CAST: Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, Oliver Platt, Hank Azaria, Josh Gad, Gabriel Macht, Judy Greer, George Segal

DURATA: 112 Min

Amore e altri rimedi film stasera in tv: trama

Jamie Randall è un giovane seduttore abile a conquistare ogni tipo di donna. Ma questa sua abilità gli fa perdere il lavoro proprio per aver insediato la moglie del suo capo. Jamie trova occupazione nel settore farmaceutico e diventa informatore scientifico per la Pfizer. La ditta lo invia in Ohio nel nord degli Stati Uniti a propagandare antidepressivi per cercare di sbaragliare la concorrenza. Jamie grazie alla sua capacità di sedurra conquista medici e segretarie. In breve tempo diventa il venditore numero uno. Sogna però di lasciare l’Ohio per tornare a Chicago e magari di ottenere una promozione. Gli viene data l’opportunità di vendere un prodotto che tira molto nel mercato americano: il Viagra.

Intanto Jamie incontra Maggie, artista bohémienne affetta dal morbo di Parkinson al primo stadio. I due si dicono entrambi refrattari ai sentimenti e alle relazioni stabili, ma diventano amanti appassionati. Nonostante le loro resistenze Jamie e Maggie si innamorano pazzamente e Jamie capirà presto quanto la malattia di Maggie non potrà mai tenerli lontani.

Amore e altri rimedi film stasera in tv: curiosità

La trama si basa sul romanzo Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman scritto da Jamie Reidy.

Il film è stato girato a Pittsburgh, Pennsylvania nel settembre del 2009. Anche le scene ambientate a Chicago sono state girate a Pittsburgh, città scelta anche per gli incentivi fiscali che attribuiti alle produzioni cinematografiche.

Amore e altri rimedi streaming

Amore e altri rimedi streaming streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Amore e altri rimedi film stasera in tv: trailer

