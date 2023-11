Il Commissario Montalbano Salvo amato Livia mia streaming e trama stasera in tv

Il Commissario Montalbano Salvo amato Livia mia va in onda stasera in tv mercoledì 8 novembre 2023 in replica su Rai 1. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano Salvo amato Livia mia trama stasera in tv

Il cadavere di Agata Cosentino viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Si tratta forse di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano che inizia la sua indagine partendo dalla vittima. Il commissario scopre subito che la povera Agata era una cara amica di Livia, conosciuta a Genova, dove la ragazza aveva lavorato per un paio d’anni prima di ritrasferirsi di nuovo a Vigàta, assunta all’archivio comunale. Agata, timida e riservata, concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, per – ché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino.

Il Commissario Montalbano Salvo amato Livia mia: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi e Luca Zingaretti, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco. Si tratta del 35° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella quattordicesima stagione televisiva della serie andata in onda nel 2020. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 9 marzo 2020. La trama è tratta dai racconti Salvo amato… Livia mia e Il vecchio ladro di Andrea Camilleri per dalla casa editrice Sellerio.

Il Commissario Montalbano Salvo amato Livia mia streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi.

