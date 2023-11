Attenti al Gorilla film stasera in tv 10 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Attenti al Gorilla è il film stasera in tv venerdì 10 novembre 2023 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Attenti al Gorilla film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Family

ANNO: 2018

REGIA: Luca Miniero

CAST: Frank Matano, Cristiana Capotondi, Lillo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo, Ernesto Mahieux, Massimo De Lorenzo, Claudio Bisio

DURATA: 95 Minuti

Attenti al Gorilla film stasera in tv: trama

Come ci si sente se all’improvviso ci si ritrova a condividere la casa con il più intelligente degli animali: un gorilla? Lo sa bene Lorenzo (Frank Matano), un avvocato fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia e l’amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della città. Ovviamente la vince ma dovrà portarsi il primate in casa. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile… provare per credere. Frank Matano, Cristiana Capotondi, Lillo Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo e due gemelle identiche per una riflessione irriverente ed esilarante sulla famiglia più pazza del mondo, vista dagli occhi di un tipo tosto, saggio e divertente come il nostro gorilla. E non chiamatelo animale che si offende!

Attenti al Gorilla recensione

Il film è una commedia irriverente ed esilarate che porta sul grande schermo un’amicizia senza limiti come non se ne sono mai viste prima. A prestare voce e ironia al gorilla è Claudio Bisio che interpreta i pensieri dell’animale. Il film racconta la convivenza tra uomo e animale declinata in forma di paradosso comico con una serie di situazioni divertenti.

Attenti al Gorilla film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il primo film italiano per tutta la famiglia del 2019 prodotto da Warner.

La sceneggiatura è di Giulia Gianni, Luca Miniero e Gina Neri, alla fotografia Federico Angelucci, al montaggio Pietro Morana, alle scenografie Monica Vittucci e ai costumi Eleonora Rella.

Attenti al Gorilla streaming

Attenti al Gorilla streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Attenti al Gorilla film stasera in tv: trailer

