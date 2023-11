Sonic 2 film stasera in tv 11 novembre: cast, trama, streaming

Sonic 2 è il film stasera in tv sabato 11 novembre 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sonic 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Jeff Fowler. Il cast è composto da James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Jim Carrey, Shemar Moore, Idris Elba, Lee Majdoub.

Sonic 2 film stasera in tv: trama

Sonic può vivere tranquillamente con Tom e Maddie, ma vuole dimostrare di essere un eroe. Purtroppo ogni volta che fa qualcosa finisce per combinare un disastro. Per questo Tom gli consiglia di non mettersi in mezzo alle situazioni che possono precipitare per colpa sua, ma il momento in cui i suoi poteri serviranno per davvero non tarda ad arrivare. In città, infatti, è tornato il malvagio Dr. Robotnik, interpretato ancora da Jim Carrey, che questa volta è più determinato che mai a rubare a Sonic i suoi poteri e ad intrappolare la sua infinita energia. Lo scienziato ha scoperto come un’antico smeraldo sia in grado di conferirgli grandi abilità, con lui il temibile Knuckles, un guerriero echidna. Riuscirà Sonic a fermare gli intenti distruttivi dei due?

Sonic 2 streaming

Sonic 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sonic 2 film stasera in tv: trailer

