The Mask film stasera in tv 11 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Mask Da Zero a Mito è il film stasera in tv sabato 11 novembre 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Mask film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Mask

GENERE: Fantasy

ANNO: 1994

REGIA: Chuck Russell

CAST: Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck, Richard Jeni, Orestes Matacena, Tim Bagley, Nancy Fish, John Anthony Williams, Jim Doughan, Reg E. Cathey, Denis Forest

DURATA: 102 Minuti

The Mask film stasera in tv: trama

Stanley Ipkiss (Jim Carrey) è un impiegato di banca sfortunato a cui tutto va storto. Per questo rimane meravigliato quando una seducente ragazza, Tina Carlyle (Cameron Diaz), gli si avvicina per chiedergli informazioni sull’apertura di un conto in banca. In realtà Tina è la donna di un bos che vuole rapinare la banca. Una sera Stanley a causa di un guasto alla macchina si trova bloccato su un ponte. Trova per caso un oggetto di legno che galleggia nel fiume. Si tratta di un’antica maschera voodoo che trasforma completamente il possessore e gli permette di essere ciò che vuole, un vero e proprio cartone animato con la faccia verde, con denti enormi e con infiniti superpoteri.

The Mask film stasera in tv: curiosità

Il film comico è tratto liberamente dall’omonimo personaggio dei fumetti creato nel 1989 da John Arcudi e Doug Mahnke.

Il successo del film portò l’anno successivo alla realizzazione di una serie televisiva animata e di un videogioco con lo stesso nome.

Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui la nomination al Premio Oscar 1995 per i migliori effetti speciali a Scott Squires, Steve Williams, Tom Bertino e Jon Farhat. Ai Golden Globe Jim Carrey ha ricevuto la nomination come Miglior attore in un film commedia o musicale. Al Premio BAFTA Greg Cannom e Sheryl Ptak hanno ricevuto la nomination per Miglior trucco; Craig Stearns per Migliore scenografia ed infine la nomination Miglior effetti speciali a Scott Squires, Steve Williams, Tom Bertino e Jon Farhat.

The mask è stato il primo film dove Cameron Diaz è stata protagonista femminile. All’epoca non aveva nessuna esperienza di recitazione, avendo prima lavorato solo come modella.

The Mask streaming

The Mask streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Mask film stasera in tv: trailer

