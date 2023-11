Shooter film stasera in tv 14 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Shooter è il film stasera in tv martedì 14 novembre 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Shooter film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: azione, thriller

ANNO: 2007

REGIA: Antoine Fuqua

CAST: Mark Wahlberg, Michael Pena, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Rade Sherbedgia

DURATA: 124 minuti

Shooter film stasera in tv: trama

Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) è un sergente maggiore capo del Corpo dei Marines in congedo come ex tiratore scelto. Dopo la morte del suo compagno, il caporale Donnie Fenn, durante un’operazione militare in Etiopia, si ritira nel Wyoming. Qui viene contattato dal colonnello Isaac Johnson della CIA per ingaggiarlo per un incarico speciale. Deve tentare di sventare un presunto attentato al presidente degli Stati Uniti in occasione della visita dell’arcivescovo di Etiopia. Ma è una trappola perchè l’attentato è contro l’arcivescovo che potrebbe svelare la verità sui massacri di civili da parte di contractors americani in Etiopia, guidati dal colonnello Johnson al servizio di una compagnia petrolifera del Senatore Charles F. Meachum.

Swagger si nasconde in casa della compagna del suo commilitone deceduto per organizzare la sua vendetta e si mette sulle tracce del cecchino che ha ucciso l’arcivescovo. Swagger dovrà verrà arrestato dall’FBI e dovrà dimostrare la sua innocenza. Tuttavia non riescirà a provare la colpevolezza del colonnello. Dovrà vendicarsi personalmente del colonnello Johnson, del senatore Meachum e di tutte le guardie a loro disposizione…

Shooter film stasera in tv: curiosità

Il regista scelse per il ruolo di Swagger Keanu Reeves. La parte però andò a Mark Wahlberg.

Mark Wahlberg ha dovuto perdere diversi chili per interpretare Bob Lee Swagger con la giusta figura snella e agile di un tiratore scelto.

Il film è tratto dal romanzo Una pallottola per il presidente (Point of Impact) di Stephen Hunter.

I ritratti che si vedono nei muri della stanza in cui si incontrano i cospiratori a Langley sono tutti i Presidenti Repubblicani degli USA.

