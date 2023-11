Il Commissario Montalbano La rete di protezione streaming e trama stasera in tv

Il Commissario Montalbano La rete di protezione va in onda in replica stasera in tv giovedì 16 novembre 2023 su Rai 1. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano La rete di protezione trama stasera in tv

L’ingegner Sabatello porta a Montalbano alcuni filmini super8 girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che non si tratta solo di un fatterello bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconda una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Non sarà però solo questo cold case a impegnare il commissario perché, proprio in quei giorni, nella scuola frequentata dal figlio di Augello viene compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato. Due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Un nuovo mistero su cui fare luce… e giustizia.

Il Commissario Montalbano La rete di protezione: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi e Luca Zingaretti, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo. Si tratta del 36° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella quattordicesima stagione televisiva della serie andata in onda nel 2020. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 9 marzo 2020. La trama è tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri per la casa editrice Sellerio.

Il Commissario Montalbano La rete di protezione streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Il Commissario Montalbano: seguilo con noi

