Gli ultimi saranno ultimi film stasera in tv 20 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Gli ultimi saranno ultimi è il film stasera in tv lunedì 20 novembre 2023 in onda in prima serata su Rai 2. La pellicola diretta da Massimiliano Bruno ha come protagonisti Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Gli ultimi saranno ultimi film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 12 novembre 2015

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2015

REGIA: Massimiliano Bruno

CAST: Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio, Ilaria Spada, Stefano Fresi

DURATA: 103 Minuti

Gli ultimi saranno ultimi film stasera in tv: trama

È la storia di una giovane donna della provincia romana, Luciana (Cortellesi) che sogna una vita dignitosa insieme a suo marito Stefano interpretato da Alessandro Gassman. È nel momento in cui Luciana finalmente si scopre in dolce attesa, che il suo mondo crolla: si troverà senza lavoro e deciderà di reclamare giustizia.

Gli ultimi saranno ultimi film stasera in tv: curiosità

Massimiliano Bruno ha curato anche la sceneggiatura, che si basa su un testo teatrale scritto dallo stesso regista circa dieci anni fa quasi su misura per l’attrice Paola Cortellesi.

Rispetto alla piece teatrale, nel film ci sono due novità: la prima è che la Cortellesi sul palcoscenico teatrale interpretava tutti i personaggi, mentre nel film si concentra solo sull’interpretazione della protagonista. La seconda novità sta nel fatto che mentre l’opera teatrale era focalizzata sul tema principale, su “il fattaccio”, nel film il panorama narrativo si allarga per ricomprendere l’espressione di un tessuto sociale più ampio e articolato.

La pellicola ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui la candidatura nel 2016 al David di Donatello come Migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi, Migliore attore non protagonista a Fabrizio Bentivoglio e candidatura a David Giovani a Massimiliano Bruno. Inoltre ha ricevuto la nomination ai Nastri d’argento 2016 come Migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi e Migliore attore non protagonista a Fabrizio Bentivoglio.

Gli ultimi saranno ultimi streaming

Gli ultimi saranno ultimi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Gli ultimi saranno ultimi film stasera in tv: trailer

