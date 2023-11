Un professore 2 va in onda stasera in tv giovedì 23 novembre 2023 in prima serata su Rai 1. Torna così la fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Un professore 2: trama e anticipazioni 23 novembre 2023

Un professore 2 episodio 1 Eraclito Tutto scorre. È il primo giorno di scuola. Nuovi alunni in classe per Dante ma anche il ritorno di Mimmo. Intanto problemi “logistici” per Anita e Manuel, e una relazione adulta non tanto più segreta.

Un professore 2 episodio 2 Roland Barthes Il tempo. Nasce una certa sintonia tra i vecchi ed i nuovi ragazzi. Dante è chiamato in causa per il suo “talento”: recuperare studenti in fuga. Ma quest’ultimo farà i conti con problemi di salute.

Un professore 2 streaming

Un professore 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

