Un Amico Molto Speciale film stasera in tv 25 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Un Amico Molto Speciale film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Le père Noël

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Alexandre Coffre

ATTORI: Tahar Rahim, Victor Cabal

DURATA: 80 Minuti

Un Amico Molto Speciale film stasera in tv: trama

Il piccolo Antoine, sei anni, ha un solo grande desiderio incontrare Babbo Natale e fare un giro in slitta con lui per incontrare il padre che oramai vive tra le stelle. Alla vigilia di Natale, il Babbo Natale cade come per magia sul balcone del bambino. Antoine non si accorge che non è l’anziano vecchio che è abituato a conoscere. In realtà è un ladro mascherato che ruba gioielli negli appartamenti dei quartieri alti. Nonostante l’improvvisato Babbo Natale faccia di tutto per sbarazzarsi del piccolo ma determinato Antoine, i due finiranno per formare un’improbabile coppia in giro per i tetti e le strade di Parigi e tra loro nasce pian piano un’amicizia speciale.

Un Amico Molto Speciale film stasera in tv: curiosità

Il regista Alexandre Coffre è al suo terzo lavoro dietro la camera da presa ed è in questa occasione anche coosceneggiatore.

I doppiatori italiani sono Gianfranco Miranda (Babbo Natale); Gabriele Meoni (Antoine); Francesca Fiorentini (madre di Antoine); Paolo Marchese (Uomo Nero); Alberto Bognanni (Camille); Daniela Calò (Marie).

Un Amico Molto Speciale streaming

