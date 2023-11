Un professore 2: trama e anticipazioni 23 novembre 2023 Copia

Un professore 2 va in onda stasera in tv giovedì 23 novembre 2023 in prima serata su Rai 1. Torna così la fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Un professore 2 episodio 3 Heidegger, l’esistenza autentica. Floriana, Anita e Dante si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto e affrontare i disagi e gli imbarazzi di questa nuova situazione. Ispirata dalle parole di Dante, Viola accetta di iscriversi al liceo Leonardo Da Vinci. Simone viene convocato in presidenza e interrogato circa il ferimento di Ernesto: i suoi amici hanno testimoniato che poco prima i due avevano avuto uno scontro in palestra. In ospedale, dove era andato a trovare Ernesto, Dante incontra un’amica dottoressa con cui condivide i risultati delle analisi e che gli consiglia di fare una TAC.

Un professore 2 episodio 4 David Hume, la bellezza. Simone, che è stato sospeso per dieci giorni, confessa a Dante la verità sull’aggressione a Ernesto e il coinvolgimento di Mimmo. Tra Viola e Rayan inizia a sbocciare qualcosa di più di una semplice amicizia, ma a una festa la ragazza si ingelosisce e il giorno successivo decide di non tornare a scuola. Luna riceve dei messaggi anonimi espliciti da un ammiratore segreto. L’attrazione tra Manuel e Nina si fa sempre più forte e la ragazza gli fa un’importante confessione: ha una figlia che le è stata portata via dai servizi sociali e affidata a un’altra famiglia. La salute di Dante peggiora, costringendolo a ulteriori accertamenti. Il compagno di cella di Mimmo, Molosso, gli ordina di sbrigare una faccenda per lui fuori dal carcere. Nicola va a trovare Dante per chiedergli di convincere Viola a ritornare tra i banchi e fuori dalla scuola conosce casualmente Manuel. Un sospetto si fa strada in lui, così decide di affrontare Anita.

Un professore 2 streaming

Un professore 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

