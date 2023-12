Come ammazzare il capo 2 film stasera in tv 6 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Come ammazzare il capo 2 è il film stasera in tv mercoledì 6 dicembre 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Come ammazzare il capo 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Horrible Bosses 2

USCITO IL: 8 gennaio 2015

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Sean Anders

CAST: Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Jason Bateman, Charlie Day, Kevin Spacey, Christoph Waltz, Chris Pine, Jamie Foxx

DURATA: 108 Minuti

Come ammazzare il capo 2 film stasera in tv: trama

Nick, Kurt e Dale sono stanchi di dovere dipendere dalle scelte di altri e di dovere sempre rendere conto del loro operato. Decidono di di mettersi in proprio e di avviare una loro impresa di produzione di accessori per la doccia. Un giorno ricevono un’offerta di finanziamento da parte del miliardario Bert Hanson. L’imprenditore promette loro di acquistare 100.000 unità. I tre giovani accettano la commissione e si indebitano per produrre i pezzi pattuiti. Purtroppo il loro finanziatore si rivela un uomo senza scrupoli. Hanson annulla l’ordine con il proposito di mandare in fallimento l’azienda e rilevare la loro attività ad un prezzo stracciato. I tre disperati, decidono di rapire Rex Hanson, unico figlio di Bert, e di chiedere un riscatto di 500.000 dollari. Ma le cose non vanno come avevano programmato.

Come ammazzare il capo 2 film stasera in tv: curiosità

Il primo film Come Ammazzare il Capo e Vivere Felici era diretto da Seth Gordon che però ha lasciato la regia per il secondo film a Sean Andres.

Il cast del primo film è stato quasi integralmente confermato a parte Colin Farrell e Donald Sutherland. Come new entry c’è Christoph Waltz.

Negli Stati Uniti il film è stato vietato ai minori di 17 non accompagnati negli Stati Uniti, per la presenza di un eccessivo linguaggio scurrile e di scene a sfondo sessuale.

Come ammazzare il capo 2 streaming

Come ammazzare il capo 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Come ammazzare il capo 2 film stasera in tv: trailer

