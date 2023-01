Concerto di Capodanno 2023 Vienna e Venezia dove vedere diretta tv e streaming

La Rai trasmetterà domenica 1 gennaio il tradizionale Concerto di Capodanno 2023 di Vienna e Venezia. Di seguito orari, programma e dove vedere i due eventi in tv e streaming.

Concerto di Capodanno 2023 Venezia dove vedere la diretta tv e streaming

Il Concerto di Capodanno 2023 a Venezia presentato da Rai Cultura andrà in onda su Rai 1 dalle 12:30 con replica alle 18:45 su Rai 5. Per seguire e commentare l’evento sui social, l’hashtag ufficiale è #CapodannoFenice.

Concerto di Capodanno 2023 Vienna dove vedere la diretta tv e streaming

Il Concerto di Capodanno 2023 a Vienna con l’Orchestra diretta da Daniel Barenboim andrà in onda in diretta-differita domenica 1 gennaio su Rai 2 alle ore 13:30 e in replica alle 21:15 su Rai 5.

Concerto di Capodanno 2023 Venezia: programma

E’ il grande direttore d’orchestra inglese Daniel Harding il protagonista del tradizionale Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia. Accanto a lui sul palco, per la consueta brillante scelta di arie e duetti d’opera, le voci del soprano Federica Lombardi e del tenore Freddie De Tommaso. I pezzi danzati sono invece affidati al corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, con le coreografie di Davide Bombana e la partecipazione straordinaria di Jacopo Tissi. Il coro e l’orchestra sono quelli del Teatro La Fenice di Venezia. Regia tv di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Concerto di Capodanno 2023 Vienna: programma

E’ il tradizionale Concerto di Capodanno da Vienna dalla sala dorata del Musikverein con un’orchestra mitica come i Wiener Philharmoniker. Quest’anno a dirigere sarà il direttore d’orchestra austriaco Franz Welser-Möst. In programma come sempre celebri brani della famiglia Strauss, di cui i Wiener Philharmoniker offrono interpretazioni ineguagliabili che li consacrano nel tempo come ambasciatori musicali della tradizione austriaca. E la musica di questa grandissima orchestra, insieme ai Vienna Boys Choir e Vienna Girls Choir, si fa tramite per inviare ai popoli di tutto il mondo gli Auguri per il Nuovo Anno 2023 nello spirito di speranza, fratellanza, amicizia e pace. Nel programma come tradizione non mancheranno valzer e polke della famiglia Strauss, tra cui l’ormai imprescindibile Marcia di Radetzky di Johann Strauss in cui il direttore coinvolgerà tutto il teatro nel celebre battito di mani a ritmo.

Capodanno 2023 sui social

