Anche se è amore non si vede film stasera in tv 27 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Anche se è amore non si vede è il film stasera in tv venerdì 27 ottobre 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Anche se è amore non si vede film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 23 novembre 2011

GENERE: Commedia

ANNO: 2011

REGIA: Salvatore Ficarra, Valentino Picone

CAST: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri, Sascha Zacharias, David Furr, Giovanni Esposito, Rossella Leone, Fabrizio Romano

PAESE: Italia

DURATA: 96 Minuti

Anche se è amore non si vede film stasera in tv: trama

Valentino e Salvo organizzano giri turistici per Torino servendosi di un autobus inglese. Quando termina la relazione di Valentino con Gisella, sua fidanzata storica, Salvo si impegna a trovare una nuova donna all’amico. Anche Valentino vorrebbe vedere Salvo impegnato in una storia seria…

Anche se è amore non si vede film stasera in tv: curiosità

Si tratta del debutto alla regia del duo comico Ficarra e Picone.

Durante il film Salvo canta e danza sulle note della celebre canzone Hakuna Matata de Il Re Leone.

La pellicola ha incassato oltre 6 milioni di euro.

Anche se è amore non si vede streaming

Anche se è amore non si vede streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Anche se è amore non si vede film stasera in tv: trailer

