Principe azzurro cercasi è il film stasera in tv giovedì 19 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Principe azzurro cercasi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Princess Diaries 2: Royal Engagement

USCITO IL: 21 gennaio 2005

GENERE: Commedia, Family, Sentimentale

ANNO: 2004

REGIA: Garry Marshall

CAST: Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Elizondo, John Rhys-Davies, Heather Matarazzo, Chris Pine, Callum Blue, Kathleen Marshall, Tom Poston, Joel McCrary, Kim Thomson, Raven-Symoné, Larry Miller, Caroline Goodall, Sean O’Bryan, Matthew Walker

DURATA: 115 Minuti

Principe azzurro cercasi film stasera in tv: trama

La dolce Mia, ormai insediata a Genovia, sta per compiere 21 anni ed è pronta a succedere al trono. Ma il perfido Visconte Mabrey, il cui nipote è, per gerarchia, il secondo pretendente al regno, tira fuori dagli archivi una vecchia legge secondo la quale il principato non può avere una regina senza marito. Grazie alla propria influenza, Clarice riesce a ottenere una proroga per la nipote: Mia ha ora 30 giorni per trovare il suo sposo. Ce la farà?

Principe azzurro cercasi film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel di Pretty Princess in cui tornano come protagoniste Julie Andrews e Anne Hathaway.

in cui tornano come protagoniste Julie Andrews e Anne Hathaway. E’ in cantiere un terzo capitolo della saga, in arrivo prossimamente al cinema sempre con gli stessi attori.

Julie Andrews ha eseguito lei stessa lo stunt del surf sopra al materasso.

Il film ha di fatti lanciato la carriera di Chris Pine.

La canzone eseguita durante la scena dell’Opera La Traviata è la stessa che si sente in Pretty Woman con Julia Roberts.

Principe azzurro cercasi streaming

Principe azzurro cercasi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Principe azzurro cercasi film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

