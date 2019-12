Miracolo nella 34a strada è il film stasera in tv domenica 22 dicembre 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | FILM DA VEDERE A NATALE | FILM DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL #NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Miracolo nella 34a strada film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Miracle on 34th Street

GENERE: Fantasy, Famiglia

ANNO: 1994

REGIA: Les Mayfield

CAST: Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, J.T. Walsh, James Remar, Jane Leeves, Mara Wilson, Joss Ackland, Ron Beattie, Simon Jones, William Windom, Robert Prosky, Joe Pentangelo

DURATA: 114 Minuti

Miracolo nella 34a strada film stasera in tv: trama

Le feste sono ormai alle porte quando un maturo signore dai modi eleganti viene ingaggiato dai Grandi Magazzini Macy’s per impersonare Babbo Natale. Lui sostiene di chiamarsi Kris Kringle ma il suo stile sembra rivelare qualcos’altro, chiunque gli si avvicini è immediatamente contagiato da un gran senso di gioia. L’unica persona che si ostina a mostrarsi diffidente nei suoi riguardi è il suo capo, Doris Walzer, che spinge la sua bambina a non credere in Babbo Natale. Ma quando Kris viene accusato di essere un pazzo e viene processato, grandi e piccini dovranno decidere se Babbo Natale esiste davvero. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Miracolo nella 34a strada film stasera in tv: curiosità

Il compianto Sir Richard Attenborough è diventato con questo film un’icona vera e propria impersonando un perfetto Babbo Natale. In seguito ha prestato il volto al visionario John Hammond di Jurassic Park.

Si tratta di un remake dell’omonimo film del 1947 diretto da George Seaton.

Jennifer Morrison (Emma di Once Upon A Time) fa un cameo, interpreta la ragazza aiutante di Babbo Natale al negozio.

Miracolo nella 34a strada streaming

Miracolo nella 34a strada streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Miracolo nella 34a strada film stasera in tv: trailer

Tutto sul Natale: link utili e social

Per essere sempre aggiornato su tutte le news sul Natale segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina. Inoltre per tutti i nostri articoli utili sulle festività natalizie, segui la nostra pagina dedicata TUTTO SUL #NATALE. Apri il link e clicca sul simbolo arancione dei Feed RSS, riceverai una notifica ogni nuovo articolo.

Natale e musica

Natale e film