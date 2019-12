Saving Mr Banks è il film stasera in tv venerdì 27 dicembre 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | FILM DA VEDERE A NATALE | FILM DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL #NATALE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Saving Mr Banks film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 20 febbraio 2014

GENERE: Drammatico

ANNO: 2013

REGIA: John Lee Hancock

CAST: Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell, Paul Giamatti, Jason Schwartzman, Ruth Wilson, Rachel Griffiths, B.J. Novak, Bradley Whitford, Kathy Baker, Victoria Summer, Dendrie Taylor, Ronan Vibert

DURATA: 125 Minuti

Saving Mr Banks film stasera in tv: trama

Siamo nel 1961. Walt Disney (Tom Hanks) ha un grandissimo desiderio: realizzare un film sulla protagonista dei libri preferiti dalle sue figlie, Mary Poppins, e mantenere la promessa fatta a loro. L’autrice Pamela Lyndon Travers (Emma Thompson), però, per anni rifiuta le richieste di Disney di acquistare i diritti per girare una pellicola, temendo che la sua amata tata venga fagocitata e snaturata dalla macchina di Hollywood. Quando però i guadagni grazie ai libri iniziano a diminuire, l’agente di Pamela la convince aSaving Mr. Banks, stasera in tv: curiosità

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Qui, l’uomo dei sogni fa di tutto per il permesso della scrittrice: la porta al suo parco Disneyland, le mostra fantasiosi storyboard e divertenti canzoni, create dai talentuosi fratelli Sherman. Niente però sembra smuovere Pamela, che però inizia a riflettere sulla sua infanzia vissuta in Australia ad inizio secolo. La donna così rivive le difficoltà della sua famiglia, causate dai problemi di suo padre Goff (Colin Farrell), e la solarità della zia Ellie che hanno ispirato i personaggi di mister Banks e Mary Poppins, i due protagonisti del romanzo. Solo quando Walt Disney aprirà il suo cuore, comprenderà a pieno i romanzi di Pamela e riuscirà a convincerla a creare insieme uno dei più teneri e grandi film della storia del cinema. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Saving Mr Banks film stasera in tv: curiosità

Tom Hanks interpreta Walt Disney che nella realtà è un suo lontano cugino.

Per prepararsi al ruolo, Emma Thompson ha ascoltato tutte le 39 ore di registrazioni effettuate durante le sessioni di lavoro tra Pamela Lyndon Travers e Walt Disney.

Anche se nella realtà Walt Disney non andò a Londra per convincere la scrittrice a cedergli i diritti per Mary Poppins, tutto quello che il personaggio del film ha raccontato sul padre di Walt è vero.

Nell’ufficio di Walt è visibile una mappa della Florica con sopra marcato il luogo deciso per costruire il Walt Disney World, che aprì cinque anni dopo la sua morte nel 1971.

Saving Mr Banks streaming

Saving Mr Banks streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Saving Mr Banks film stasera in tv: trailer

Tutto sul Natale: link utili e social

Per essere sempre aggiornato su tutte le news sul Natale segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina. Inoltre per tutti i nostri articoli utili sulle festività natalizie, segui la nostra pagina dedicata TUTTO SUL #NATALE. Apri il link e clicca sul simbolo arancione dei Feed RSS, riceverai una notifica ogni nuovo articolo.

Natale e musica

Natale e film