Un giorno come tanti è il film stasera in tv sabato 4 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un giorno come tanti film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Labor Day

GENERE: Drammatico

ANNO: 2013

REGIA: Jason Reitman

CAST: Kate Winslet, Josh Brolin, James Van Der Beek, Maika Monroe, Clark Gregg, Tobey Maguire, Jacki Weaver, Lucas Hedges

DURATA: 111 Minuti

Un giorno come tanti film stasera in tv: trama

Henry Wheeler è un solitario ragazzino di tredici anni che vive in una cittadina del New Hampshire insieme alla madre Adele (Kate Winslet). La donna, ex ballerina dal carattere fragile, è divorziata e non si è mai ripresa dall’abbandono del marito. Un giorno un uomo si avvicina loro in un centro commerciale chiedendo un passaggio. L’uomo, Frank Chambers (Josh Brolin), nonostante l’aspetto minaccioso li convince ad accoglierlo in casa loro. Madre e figlio scopriranno solo in seguito che Frank è in realtà un criminale evaso di prigione, ma ciononostante si apprestano a passare un lungo weekend in sua compagnia, durante il quale le vite dei tre cambieranno per sempre.

Un giorno come tanti film stasera in tv: curiosità

Tratto dall’omonimo romanzo di Joyce Maynard.

Il regista Jason Reitman ha voluto fortemente Josh Brolin e Kate Winslet come principali interpreti.

Il film si svolge nel settembre del 1987.

Un giorno come tanti streaming

Un giorno come tanti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un giorno come tanti film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

