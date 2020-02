Il mistero delle pagine perdute è il film stasera in tv mercoledì 19 febbraio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Jon Turteltaub ha come protagonisti Nicolas Cage, Jon Voight, Diane Kruger ed Helen Mirren. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il mistero delle pagine perdute film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: National Treasure: Book of Secrets

USCITO IL: 21 dicembre 2007

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2007

REGIA: Jon Turteltaub

CAST: Nicolas Cage, Jon Voight, Diane Kruger, Helen Mirren, Harvey Keitel, Ed Harris, Justin Bartha, Joel Gretsch, Alicia Coppola

DURATA: 124 Minuti

Il mistero delle pagine perdute film stasera in tv: trama

Ben Gates torna in azione: c’è da difendere l’onore degli avi che vengono accusati di aver cospirato contro Abramo Lincoln. Aiutato da tutta la famiglia, il cacciatore di tesori girerà il mondo alla ricerca del modo di sbrogliare una matassa che, passo dopo passo, si rivelerà sempre più intricata e foriera di sensazionali sorprese e colpi di scena.

Il mistero delle pagine perdute film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel de Il mistero dei Templari (2004).

Se in originale il titolo Book of Secrets (libro dei segreti) si riferisce al diario in cui ogni presidente degli USA appunta i più grandi segreti americani da tramandare ai seguenti presidenti, in italiano invece il titolo si riferisce alle pagine perdute del diario dell’assassino di Abraham Lincoln.

Il film ha ricevuto due nomination ai Razzie Awards come Peggior attore per Nicolas Cage e Peggior attore non protagonista per Jon Voight.

Il mistero delle pagine perdute streaming

Il mistero delle pagine perdute streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il mistero delle pagine perdute film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/SOpgwxen73U

