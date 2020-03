Tutto può succedere è il film stasera in tv domenica 15 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tutto può succedere film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Something’s gotta give

USCITO IL: 6 febbraio 2004

GENERE: Commedia

ANNO: 2003

REGIA: Nancy Meyers

CAST: Jack Nicholson, Diane Keaton, Amanda Peet, Keanu Reeves, Frances McDormand, Jon Favreau, Paul Michael Glaser, Patrick Fischler, Rachel Ticotin, KaDee Strickland

DURATA: 117 Minuti

Tutto può succedere film stasera in tv: trama

Harry Sanborn è un inguaribile playboy che non si arrende al passare degli anni e si ostina a frequentare donne che abbiano meno di 30 anni. Durante un weekend romantico con la sua ultima fiamma, Marin, nella casa al mare della madre di lei ad Hamptons. Harry si scopre attratto dalla madre di questa, ma rifiuta di ammettere a se stesso di provare dei sentimenti per una donna della sua stessa età…

Tutto può succedere film stasera in tv: curiosità

Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 2 candidature e vinto un premio ai Golden Globe per la miglior attrice in un film commedia o musicale.

In Italia al Box Office Tutto può succedere ha incassato 7 milioni di euro.

Diane Keaton e Jack Nicholson si ritrovano a recitare insieme 20 anni dopo aver lavorato insieme nel film Reds, diretto da Warren Beatty.

In tutto il mondo la locandina del film ha mostrato in primo piano Jack Nicholson e Diane Keaton, ma in Giappone la locandina aveva come protagonista Keanu Reeves, perchè molto più popolare degli altri due attori in quel paese.

Tutto può succedere streaming

Tutto può succedere film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=l_LYGsIK5eA

