Lo stagista inaspettato è il film stasera in tv lunedì 16 marzo 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lo stagista inaspettato film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Intern

USCITO IL: 15 ottobre 2015

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: Nancy Meyers

CAST: Robert De Niro, Anne Hathaway, Drena De Niro, Nat Wolff, Rene Russo, Adam DeVine, Andrew Rannells, Linda Lavin

DURATA: 121 Minuti

Lo stagista inaspettato film stasera in tv: trama

Una società start up di moda e articoli di abbigliamento assume uno stagista decisamente fuori dagli schemi: Ben Whittaker (Robert De Niro) un vedovo settantenne annoiato dalla sua vita di pensionato. Ben ha scoperto che in fondo la pensione non è come immaginava e decide così di sfruttare la prima occasione utile per rimettersi in pista. La fondatrice della compagnia, Jules Ostin, lo accoglie con perplessità, ma Ben dimostrerà alla fondatrice della compagnia (Anne Hathaway) di essere una valida risorsa per l’azienda e tra i due nascerà un’inaspettata sintonia. Infatti grazie alla sua esperienza di direttore in una editrice di elenchi telefonici cartacei Ben le insegnerà ad affrontare lo stress del lavoro recuperando il rapporto con il marito casalingo. Non solo l’anziano pensionato diventerà amico degli stagisti giovani e li aiuterà a gestire meglio i rapporti diretti abbandonando i limiti dei rapporti sui social.

Lo stagista inaspettato film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film sono iniziate il 23 giugno 2014 a Brooklyn ed hanno avuto termine il 29 settembre 2014.

Il budget del film è stato di 35 milioni di dollari ed ha incassato Il film ha incassato 75,7 milioni di dollari negli Stati Uniti e 118,8 milioni di dollari nel resto del mondo.

Lo stagista inaspettato streaming

Lo stagista inaspettato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lo stagista inaspettato film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/yEQ46x0Qo8o

