MALTESE IL ROMANZO DEL COMMISSARIO PRIMA PUNTATA. Torna in replica su Rai 2 la fiction con Kim Rossi Stuart nei panni di Maltese, personaggio che rappresenta il coraggio di tanti eroi realmente esistiti che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia. La fiction è composta di quattro puntate molto intense in cui vedremo il protagonista tra amore e criminalità. Di seguito cast e trama della prima puntata.

Maltese Il romanzo del commissario: cast e storia

La regia di Maltese Il romanzo del commissario è curata da Gianluca Maria Tavarelli mentre la sceneggiature è di Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Il cast comprende, oltre a Kim Rossi Stuart, anche Rike Schimid, Francesco Scianna, Antonio Milo, Enrico Lo Verso, Paolo Ricca, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Rosario Terranova, Claudio Castrogiovanni, Francesco Colella, Pippo Pattavina, Filippo Luna, Alessandro Schiavo, Cloe Romagnoli, Michela Cescon, Eros Pagni e Valeria Solarino. La storia si sviluppa negli anni ’70 sullo sfondo di una Sicilia martoriata dalla violenza e ostaggio della criminalità organizzata. Ed è proprio in questo contesto che si eleva un paladino della legalità, il commissario Dario Maltese che diventa simbolo della lotta al male che dilania quelle terre.

Maltese Il romanzo del commissario prima puntata: trama 25 marzo 2020

Sicilia, 1976. Il commissario di polizia Dario Maltese vive a Roma da vent’anni, ma torna nella sua città natale, Trapani, in occasione del matrimonio di un suo amico fraterno, di cui è testimone di nozze. Gianni è tra l’altro il commissario di Trapani, ma alla vigilia del lieto evento succede una cosa terribile: Gianni e la fidanzata vengono uccisi davanti a Dario. Così quest’ultimo prende la decisione di trasferirsi a Trapani per scoprire la verità sulla tragica morte dell’amico. Nella cittadina però grandi difficoltà attendono Maltese, in primis la riapertura di una ferita del passato mai rimarginata.

Dopo poco tempo, Maltese capisce che l’omicidio è stato di stampo mafioso. A Trapani però la parola “mafia” non deve esistere, infatti le istituzioni stesse la vivono come un tabù e vorrebbero archiviare il caso dell’assassinio di Gianni con un falso movente. Maltese non è della stessa idea e non vuole arrendersi, così continua a indagare insieme alla sua squadra e a due nuove alleati: un giornalista impegnato in prima linea nella lotta alla mafia e la sua compagna fotografa.

Maltese Il romanzo del commissario streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

