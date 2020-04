Ender’s Game è il film stasera in tv giovedì 16 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ender’s Game film stasera in tv: cast

La regia è di Gavin Hood. Il cast è composto da Asa Butterfield, Harrison Ford, Ben Kingsley, Viola Davis, Moises Arias, Abigail Breslin, Hailee Steinfeld, Jimmy ‘Jax’ Pinchak, Brandon Soo Hoo, Aramis Knight.

Ender’s Game film stasera in tv: trama

Grazie al coraggio del Comandante della Flotta Internazionale Mazer Rackham gli abitanti della Terra sono riusciti a sopravvivere all’attacco sferrato dagli Scorpioni, alieni simili a insetti. Da allora gli uomini hanno deciso di educare dei nuovi guerrieri per poter respingere un nuovo eventuale assalto. Dopo una severa selezione, i ragazzini più intelligenti e prestanti vengono mandati alla Scuola di Guerra per essere addestrati. Tra questi c’è Ender Wiggins, un dodicenne con doti fuori dal comune.

Il Colonnello Hyrum Graff lo isolerà dagli altri per perfezionare le sue capacità individuali. E se l’eccellenza di Ender ha scatenato inizialmente la gelosia dei compagni, pian piano il ragazzo costruisce una coalizione tra loro. Ben presto viene assegnato al comando della scuola, situata su un pianeta lontano, e, sotto l’occhio attento e osservatore di Mazer Rackham, Ender si trova a guidare gli altri nelle simulazioni di guerra.

Ender’s Game streaming

Ender’s Game streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Ender’s Game film stasera in tv: trailer

