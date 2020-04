Il Commissario Montalbano Il gioco delle tre carte va in onda stasera in tv lunedì 20 aprile 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2006 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Commissario Montalbano Il gioco delle tre carte trama

Il costruttore edile Girolamo Cascio viene trovato morto sul ciglio di una strada. Montalbano non crede alla tesi dell’incidente e comincia ad indagare fra i possibili nemici dell’uomo. Fra questi spicca la figura di un altro costruttore, Rocco Pennisi, concorrente di Cascio, appena uscito di prigione dopo una condanna di vent’anni per l’omicidio del suo socio Giacomo Alletto. Ma la soluzione del caso però non sembra così scontata…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Commissario Montalbano Il gioco delle tre carte curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni, Salvatore De Mola. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Stefano Dionisi, Simona Cavallari e Valeria Milillo. Si tratta del 14° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella sesta stagione televisiva della serie andata in onda nel 2002. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 13 marzo 2006. La trama è tratta dai racconti di Andrea Camilleri Gli arancini di Montalbano.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Il Commissario Montalbano: seguilo con noi

Per commentare in diretta i film di Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti basta andare sull’hashtag ufficiale #Montalbano, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Il Commissario Montalbano segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Il Commissario Montalbano: link utili