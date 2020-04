Torna Meraviglie La Penisola Dei Tesori il programma condotto da Alberto Angela in replica mercoledì 22 aprile 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti del quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Meraviglie La Penisola Dei Tesori: anticipazioni e ospiti 22 aprile 2020

Torna mercoledì 22 aprile su Rai 1 la riproposta di Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela che ha come tema le bellezze italiane. In Italia si concentrano 55 siti dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità, un numero che pone il nostro paese al secondo posto dopo la Cina. Il nostro non solo è il patrimonio più ricco ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici.

Meraviglie si parte da Pisa con Andrea Bocelli

Protagonisti di questa puntata sono i siti dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità Pisa, con la sua Piazza dei Miracoli, i Sassi di Matera e le Dolomiti. Il percorso partirà da Pisa, dove Alberto Angela illustrerà la Piazza dei Miracoli con la storia e particolarità della famosa Torre pendente. Potremo ammirare il Duomo con la lampada che, secondo la leggenda, avrebbe fornito a Galileo Galilei ispirazioni per le sue teorie. Nel Battistero sorprenderà la particolare acustica, e si comprenderà il perché il camposanto di Pisa costituisce una straordinaria attrattiva turistica. Andrea Bocelli racconterà il profondo legame che da sempre avverte con la sua città.

Meraviglie tra i Sassi di Materia con Sergio Castellitto

Il panorama cambia decisamente nella seconda tappa del viaggio di Meraviglie, a Matera una delle città più antiche del mondo. Camminando tra i Sassi, muovendosi tra chiese rupestri e case scavate nel tufo, Alberto Angela farà ascoltare la storia di un riscatto: da vergogna d’Italia, com’era stata definita negli anni Cinquanta, oggi Matera è diventata una meta turistica molto frequentata. Ogni visitatore ne rimane sorpreso. Non a caso la città, da Pasolini a Mel Gibson, è un set cinematografico perfetto e Sergio Castellitto racconterà la indimenticabile emozione provata al primo contatto con Matera.

Meraviglie sulle Dolomiti con Uto Ughi

Infine si arriverà a quasi tremila metri di altezza, sulle Dolomiti, per ammirare un paesaggio di incomparabile bellezza. Si tratta di un sito assolutamente straordinario, naturale e umano. Non un sito vergine, ma strettamente legato all’uomo che in queste valli è stato presente fin dall’età del bronzo. Alberto Angela racconterà la formazione di questa catena montuosa e le sue particolarità. Tra di esse il legno degli abeti rossi di Paneveggio usato per costruire violini e strumenti musicali. Il perché ce lo illustrerà il celebre violinista Uto Ughi attraverso due preziosi violini antichi creati con il legno proveniente da Paneveggio: uno Stradivari e un Guarneri del Gesù.

Meraviglie streaming

Il programma di Alberto Angela Meraviglie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Meraviglie social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate del programma di Alberto Angela Meraviglie La Penisola Dei Tesori basta andare sull’hashtag ufficiale #Meraviglie, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della Rai.

