Vicky Cristina Barcelona è il film stasera in tv martedì 28 aprile 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vicky Cristina Barcelona film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Vicky Cristina Barcelona

DATA USCITA: 17 ottobre 2008

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2008

REGIA: Woody Allen

CAST: Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem, Penélope Cruz, Chris Messina, Patricia Clarkson, Kevin Dunn, Silvia Sabaté, Pablo Schreiber

DURATA: 97 Minuti

Vicky Cristina Barcelona film stasera in tv: trama

Due buone amiche, Vicky e Cristina, hanno una cosa che le divide: la visione sull’amore. Vicky infatti ritiene che la fedeltà sia un principio inderopgabile in un rapporto di coppia e soprattutto nel matrimonio. Cristina invece è disinibita alla ricerca di una storia d’amore sconvolgenta e senza limitazioni. Vicky viene invitata da due amici a trascorrere le vacanza estive nella loro casa di Barcellona. La ragazza propone a Cristina di accompagnarla visto che da poco tempo si è ritrovata single. Una sera, in una galleria d’arte, Cristina incrocia lo sguardo di un uomo estremamente attraente. Si tratta del pittore Juan Antonio personaggio pubblico che recentemente è finito sui giornali e in TV per aver cercato di accoltellare la moglie durante un litigio.

Le due ragazze poi incontrano Juan Antonio in un ristorante e ricevonoda lui una proposta: partire subito con il suo aereo privato per recarsi in un hotel ad Oviedo per visitare il luogo, scoprire le tradizioni locali e soprattutto fare entrambe l’amore con lui. Cristina accetta la proposta, ma Vicky rifiuta in modo seccato. Cristina l’avrà vinta ma l’amica vuole avere la certezza di camere separate e ottiene rassicurazioni in proposito. Dopo una giornata trascorsa con una prima visita della città, nel corso della quale Juan Antonio dichiara l’amore che ancora prova per la moglie benché sia consapevole della loro impossibilità a convivere, giunge finalmente la notte con l’invito più intrigante. Vicky torna a respingere l’offerta mentre Cristina accetta. Ma …

Vicky Cristina Barcelona film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato fuori concorso al 61º Festival di Cannes, e ha ricevuto molti premi, tra cui il Premio Oscar nel 2009 come Miglior Attrice non protagonista, andato a Penelope Cruz.

Dopo numerosi viaggi in Spagna, ne restò tanto affascinante da scegliere diversi luoghi della Spagna del nord. Si tratta delle città di Barcellona (in Catalogna), Oviedo e Avilés (tutte e due nelle Asturie).

Vicky Cristina Barcelona streaming

Vicky Cristina Barcelona streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Vicky Cristina Barcelona film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=V6dHr29pvvk

