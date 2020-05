Il Commissario Montalbano Le ali della sfinge va in onda stasera in tv lunedì 4 maggio 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2008 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano Le ali della sfinge trama

Il Commissario Montalbano sta passando un periodo piuttosto difficile con Livia per via di liti continue e incomprensioni dovute alla distanza tra i due. Una mattina, il Commissario viene chiamato a indagare sulla morte di una giovane ragazza che è stata trovata senza vita nuda e con il volto devastato da un proiettile. Nei dintorni non ci sono ne indumenti ne una borsa, ma l’unico segno distintivo per identificare la giovane è una piccola farfalla tatuata sulla spalla sinistra. Nonostante cominci le indagini svogliatamente, Montalbano scopre presto che ci sono diverse ragazze con lo stesso tatuaggio sulla spalla, tutte provenienti dall’Europa dell’Est. Queste donne hanno trovato lavoro grazie all’associazione cattolica “La buona volontà”, salvandosi dalla prostituzione.

Il Commissario Montalbano Le ali della sfinge: curiosità e cast

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è di Francesco Bruni, Salvatore De Mola e lo stesso Andrea Camilleri. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Isabell Sollman, Valbona Malaj e Kristina Novikova. Le ali della sfinge è il sedicesimo film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella settima stagione televisiva della serie.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

