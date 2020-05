NON DIRLO AL MIO CAPO PRIMA PUNTATA. Domenica 31 maggio 2020 torna in replica su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Non Dirlo Al Mio Capo prima puntata: trama e anticipazioni 31 maggio 2020

Non Dirlo Al Mio Capo episodio 1 Bugie in regola. Lisa ha 34 anni, una laurea in legge, due figli e un’ipoteca sulla casa. Ha perso il marito da sei mesi, e decide di raccontare “qualche” piccola bugia sulla sua vita privata pur di essere assunta dall’affascinante avvocato Enrico Vinci. Maldestra e disorganizzata, Lisa deve dimostrarsi all’altezza del suo ruolo di madre e assistente.

Non Dirlo Al Mio Capo prima puntata: trama e anticipazioni 31 maggio 2020

Non Dirlo Al Mio Capo episodio 2 Punti di vista. Lisa non demorde e cerca di conciliare vita familiare e professionale. Il lavoro allo studio non manca: una donna denuncia un caso di mobbing dopo la gravidanza e il piccolo Antonio chiede aiuto per difendersi dalle pressioni dei genitori. Romeo, suo fratello maggiore, ha bisogno di un trapianto di midollo per il quale solo lui risulta compatibile.

Non Dirlo Al Mio Capo streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

