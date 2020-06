King Kong è il film stasera in tv 3 giugno 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

King Kong film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: King Kong

USCITO IL: 16 dicembre 2005

GENERE: avventura, fantasy

ANNO: 2005

REGIA: Peter Jackson

CAST: Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie Bell, Kyle Chandler, Lobo Chan, Thomas Kretschmann

DURATA: 180 minuti

King Kong film stasera in tv: trama

Siamo nella New York degli anni ’30. Ann Darrow, attrice, sta cercando un nuovo ruolo che la risollevi dalla crisi economica in cui versa. Incontra l’eccentrico regista Carl Deham che vuole girare il film che lo renderà famoso. Partecipe del progetto è anche lo sceneggiatore (in verità costretto dal regista) Jack Driscoll. Denham non è sceso nei particolari a riguardo di Skull Island, la misteriosa isola dove avranno luogo le riprese. L’isola non è segnata sulle mappe e pare sia piena di pericoli e ricoperta da una giungla impenetrabile.

Approdati a Skull Island equipaggio e troupe si trovano in un paradiso perduto e mai esplorato dalla civiltà occidentale con una flora ed una fauna da incubo ed abitato da indigeni ben poco ospitali. Ann Darrow, unica donna della troupe, viene rapita dagli abitanti del luogo e offerta in sacrificio a King Kong, un gigantesco gorilla ritenuto una divinità venerata con sacrifici umani.

King Kong film stasera in tv: curiosità

Ci sono voluti 18 mesi per ricreare la versione CGI dell’Empire State Building. L’edificio reale fu costruito in 14 mesi.

Il ruggito di King Kong è reso con quello di un leone al contrario a metà della velocià.

La pellicola ha detenuto per un anno il record di film più costoso fatto negli USA, finchè l’anno dopo venne superato da Superman Returns.

Andy Serkis ha dovuto impersonare King Kong due volte. La prima al fianco di Naomi Watts indossando una tuta da gorilla. La seconda per il motion capture.

Jack Black nel film indossa una parrucca perchè Peter Jackson era scontento del modo in cui gli erano stati tagliati i capelli.

Andy Serkis ha girato con 132 sensori attaccati al suo volto, in modo da catturare ogni singola espressione facciale e riportarla sul muso di King Kong.

King Kong streaming

King Kong streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

King Kong film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/AH3zYN8MmeU

