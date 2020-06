NON DIRLO AL MIO CAPO SECONDA PUNTATA. Domenica 7 giugno 2020 torna in replica su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Ecco di seguito trama e anticipazioni dell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non Dirlo Al Mio Capo seconda puntata: trama e anticipazioni 7 giugno 2020

Non Dirlo Al Mio Capo episodio 3 I soliti sospetti. Lo studio di Enrico difende una banca che ha affamato i propri clienti, ma non senza conseguenze. Lisa intanto ha lasciato il suo numero a qualche uomo di troppo…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non Dirlo Al Mio Capo seconda puntata: trama e anticipazioni 7 giugno 2020

Non Dirlo Al Mio Capo episodio 4 Tentazioni inattese. Lo studio segue un caso molto complicato. Intanto Lisa riceve in regalo da Enrico un tailleur grigio e inizia a assaporare il piacere del successo sul lavoro. Forse un po’ troppo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non Dirlo Al Mio Capo streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Non Dirlo Al Mio Capo: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Non Dirlo Al Mio Capo basta andare sull’hashtag ufficiale #Nondirloalmiocapo #Nondirloalmiocapo, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Non Dirlo Al Mio Capo segui le pagine Facebook:

Non Dirlo Al Mio Capo Fiction FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Non Dirlo Al Mio Capo: link utili