NON DIRLO AL MIO CAPO TERZA PUNTATA. Domenica 21 giugno 2020 torna in replica su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Ecco di seguito trama e anticipazioni dell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Non Dirlo Al Mio Capo terza puntata: trama e anticipazioni 21 giugno 2020

Non Dirlo Al Mio Capo episodio 5 La vita che verrà. Enrico viene aggredito per aver difeso una banca, Romeo è rientrato a scuola e Lisa, durante una festa, ha lasciato a troppe persone il suo numero, suscitando la gelosia di Enrico. È così che conosce Fabrizio Del Corso.

Non Dirlo Al Mio Capo episodio 6 Premio e punizione. Lo studio legale deve aiutare Elda, accusata di aver causato una frattura a una sua allieva di danza. Mia vede Romeo con Greta e non gradisce la cosa. A causa di un virus intestinale Mia diventa intrattabile…

Non Dirlo Al Mio Capo streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

