Non Dirlo Al Mio Capo quinta puntata: trama e anticipazioni 5 luglio 2020

NON DIRLO AL MIO CAPO QUINTA PUNTATA. Domenica 5 luglio 2020 torna in replica su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Non Dirlo Al Mio Capo episodio 9 Fidarsi… è bene? Enrico assiste a un litigio tra Fabrizio e il padre, e decide di aiutarlo. Per ottenere ciò che vuole, però, Fabrizio è costretto a rivelare dei segreti che non aveva condiviso neanche con Lisa e che mettono a dura prova il loro rapporto. Intanto Mia dà una possibilità al ragazzo conosciuto in piscina, Giacomo, non senza suscitare qualche reazione in Romeo. E anche Jacopo e Claudia non sembrano voler condividere con nessuno il loro essersi messi insieme.

Non Dirlo Al Mio Capo episodio 10 La forza della debolezza. In studio arriva un uomo disperato: l’ex moglie ha deciso di dividere tutti i loro averi letteralmente a metà: mezzo divano, mezzo orologio, mezzo tavolo e così via. Lisa non può immaginare chi si nasconda dietro questa follia né quanto il suo capo sia vicino a scoprire la verità su di lei e sull’esistenza dei suoi figli. Quell’uomo è Rocco, ‘ex marito di Perla. Tra i due ci sarà uno scontro che alla fine rivelerà la verità sulla fine di quel matrimonio e riaprirà la possibilità per un nuovo tentativo di unione. Nel frattempo arrivano allo studio anche i genitori di Jacopo, ai quali il figlio ha raccontato qualche piccola bugia, facendo andare su tutte le furie la povera Claudia. Intanto Mia non sa scegliere: Giacomo o Romeo?

