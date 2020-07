NON DIRLO AL MIO CAPO 2 PRIMA PUNTATA. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento domenica 19 luglio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Non dirlo al mio capo 2 prima puntata: trama e anticipazioni 19 luglio

Non dirlo al mio capo 2 prima puntata episodio 1 Omnia Vincit Amor. Lisa è socia dello studio Vinci, ma Enrico spera che non superi l’esame d’avvocato per rendere nullo l’accordo stipulato tra loro e riprendersi le quote che le aveva ceduto. Nina, l’ex moglie di Enrico, è pronta a tutto per provare a salvare il suo matrimonio. Tutto questo contemporaneamente al fatto che un giovane avvocato rampante, Massimo Altieri, dichiara di voler intentare una causa allo studio, mettendo Lisa ed Enrico di fronte a una enorme richiesta di danni. Intanto Perla scopre che le sono state bloccate tutte le carte di credito e Lisa riceve la visita inaspettata della sorellastra Aurora, una ragazza della stessa età di Mia, che arriva a scombinare gli equilibri già precari della sua famiglia.

Non dirlo al mio capo 2 prima puntata episodio 2 Il tre non è il numero del perfetto. Lisa, per un imprevisto, non riesce a sostenere l’esame. In difficoltà si trova costretta a mentire di nuovo al suo capo. Nel frattempo Enrico vorrebbe far firmare a Nina le pratiche per il divorzio, ma lavorando di nuovo insieme, ritrovando la sintonia professionale, finiscono per riavvicinarsi. Mia è preoccupata perché vede Romeo freddo e distante. Perla, che nel frattempo ha incominciato a lavorare come segretaria nello studio Vinci, vuole dimostrare a Lisa di riuscire nell’impresa di dividersi perfettamente tra il nuovo lavoro e il suo essere la tata di Giuseppe e Mia.

