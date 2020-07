Non dirlo al mio capo ultima puntata: trama e anticipazioni 12 luglio 2020

NON DIRLO AL MIO CAPO ULTIMA PUNTATA. Domenica 12 luglio 2020 torna in replica su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Ecco di seguito trama e anticipazioni dell’appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Non Dirlo Al Mio Capo episodio 11 Occhio per occhio, cuore per cuore. Lisa è riuscita ad estinguere l’ipoteca sulla casa e questo la rende particolarmente euforica, ma la serenità non dura a lungo. Infatti ben presto Lisa si trova ad affrontare nuovi problemi, sopportare sorprese inaspettate e deve fare i conti anche con l’amante del marito e una sorpresa inaspettata. Intanto le condizioni di salute del padre di Enrico continuano ad aggravarsi e l’anziano uomo rendendosi conto dell’avvicinarsi della fine ha un ultimo desiderio da esprimere.

Non Dirlo Al Mio Capo episodio 12 A carte scoperte. Il padre di Enrico è morto e durante il funerale l’avvocato fa un incontro imprevisto che cambia le carte in tavola. Anche le storie degli altri personaggi proseguono verso una definizione finale: Jacopo si prepara a sostenere l’esame da avvocato; Romeo decide finalmente di uscire completamente allo scoperto e di invitare Mia a passare la notte con lui; infine Perla è costretta a rinviare la sua partenza con Rocco. E per Lisa ed Enrico ci sarà il lieto fine?

