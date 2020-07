NON DIRLO AL MIO CAPO 2 SECONDA PUNTATA. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento domenica 26 luglio 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non dirlo al mio capo 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 26 luglio

Non dirlo al mio capo 2 seconda puntata episodio 3 Di chi è la colpa. Nina ha scoperto che la donna con cui Enrico ha avuto una relazione è Lisa ed è pronta a vendicarsi. Massimo affronta i! suo primo caso, ma dovrà lavorarci con Cassandra, l’assistente di Nina appena giunta da Londra, con la quale il giovane avvocato ha già fatto conoscenza. Nel frattempo Perla cerca di mettere ì bastoni tra le ruote a suo marito Rocco che, assegnato agli arresti domiciliari, tenta di occuparsi dei ragazzi e della casa di Lisa mentre Mia scopre che Aurora nasconde un segreto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non dirlo al mio capo 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 26 luglio

Non dirlo al mio capo 2 seconda puntata episodio 4 Genitori e figli. Il cambiamento di atteggiamento di Enrico, che ora è più gentile nei confronti di Lisa, manda quest’ultima in confusione. Il tutto avviene sotto allo sguardo sempre più infastidito di Nina. Mentre tra Massimo e Cassandra comincia una competizione agguerrita e alquanto scorretta, Mia diventa sempre più gelosa del rapporto tra Aurora e Romeo. Per questo la giovane rivela alla classe quale sia il problema di Aurora, ma questo non fa altro che suscitare la disapprovazione di tutti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non Dirlo Al Mio Capo 2: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Non Dirlo Al Mio Capo 2 basta andare sull’hashtag ufficiale #Nondirloalmiocapo #Nondirloalmiocapo2, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Non Dirlo Al Mio Capo 2 segui le pagine Facebook: Non Dirlo Al Mio Capo 2 Fiction FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Non Dirlo Al Mio Capo 2: link utili