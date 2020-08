Destini incrociati è il film stasera in tv giovedì 6 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Destini incrociati film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Random Hearts

GENERE: Drammatico

ANNO: 1999

REGIstA: Sydney Pollack

CAST: Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Charles S. Dutton, Bonnie Hunt, Dennis Haysbert, Sydney Pollack, Richard Jenkins, Paul Guilfoyle, Susanna Thompson, Peter Coyote, Dylan Baker, Lynne Thigpen

PAESE: USA

DURATA: 131 Minuti

Destini incrociati film stasera in tv: trama

Dutch Van Den Broeck è un sergente della polizia di Washington ed è assegnato al dipartimento Affari Interni. Un giorno iniziato come tutti gli altri Dutch riceve la notizia che un aereo è precipitato ed è la linea che utilizza la moglie Peyton. L’agente cerca subito di sapere informazioni, ma sembra che di sua moglie non ci sia traccia. Anche il marito di Kay Chandler, deputata del New Hampshire impegnata nella campagna elettorale, viaggia sulla stessa linea per New York. Ma poi Dutch e Kay scoprono che i rispettivi coniugi sono morti su quell’aereo.

Inoltre emergono delle informazioni che lasciano di stucco entrambi: i due sedevano vicini e risultavano registrati come marito e moglie. La scoperta dell’adulterio sconvolge Dutch e Kay. Ma mentre lei, rimasta con una figlia adolescente e con un campagna elettorale da gestire, non vuole conoscere i particolari della vicenda, Dutch è deciso a ricostruire le fasi di quel rapporto.

Destini incrociati film stasera in tv: curiosità

Il regista Sidney Pollack a volte si improvvisa attore per hobby. Qui interpreta il consigliere di Kay.

Il film si ispira a un fatto realmente accaduto in seguito a un incidente aereo avvenuto nel gennaio 1982 quando un velivolo della Air Florida cadde nel fiume Potomac.

Si racconta che il rapporto tra regista e Harrison Ford sia stato particolarmente difficile tanto che l’attore al termine delle riprese avrebbe detto che non avrebbe mai fatto un altro film con Sidney Pollack.

Destini incrociati streaming

Destini incrociati streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Destini incrociati film stasera in tv: trailer

