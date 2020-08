Notte Rosa 2020 Mirabilandia come arrivare e parcheggi

NOTTE ROSA 2020 MIRABILANDIA COME ARRIVARE. Il Capodanno dell’estate sta per arrivare e anche quest’anno conquisterà la riviera romagnola. La prima settimana di agosto saranno tanti gli eventi, spettacoli e concerti protagonisti delle località turistiche della Romagna.

Come sempre, anche Mirabilandia partecipa alla Notte Rosa con un’offerta speciale e prezzi ridotti nelle tre giornate del capodanno dell’estate 2020. SCOPRI LE INFO SU SCONTI, PREZZI E BIGLIETTI

Notte Rosa 2020 Mirabilandia come arrivare: mappa

Notte Rosa 2020 Mirabilandia come arrivare in auto

Per chi viene da nord: autostrada A14 Bologna/Ancona, uscita Cesena Nord. Proseguire sulla superstrada E45 direzione Ravenna, uscita Mirabilandia.

Per chi viene dal centro: autostrada A1 fino a Orte. Proseguire sulla superstrada E45 direzione Ravenna, uscita Mirabilandia.

Per chi viene da sud: autostrada A14 Bologna/Ancona, uscita Cesena Nord. Proseguire sulla superstrada E45 direzione Ravenna, uscita Mirabilandia.

Per chi viene dalle località costiere della provincia di Rimini: Strada statale 16 Adriatica direzione Ravenna oppure autostrada A14 con uscita Cesena Nord e superstrada E45 in direzione Ravenna, uscita Mirabilandia.

Notte Rosa 2020 Mirabilandia come arrivare in autobus

Stazione Lido di Classe/Lido di Savio navetta agli orari di partenza e arrivo dei principali treni e dalla linea 176

Ravenna linea 176 oppure linea 4

Lido di Savio, Milano Marittima, Cervia linea 176

Lido Adriano linea 80 + 4 oppure 80 + 176 (con cambio a Ravenna FS)

Punta Marina (viale Navigatori) linea 70 + 4 oppure 80 + 4 oppure 70 + 176 oppure 80 + 176 (con cambio a Ravenna FS)

Marina di Ravenna linea 70 + 4 oppure 70 + 176 (con cambio a Ravenna FS)

Casalborsetti-Marina Romea- Porto Corsini linea 90 + 4 oppure 90 + 176 (con cambio a Ravenna FS)

Forlì linea 126

Cesena linea 149

Lidi ferraresi ditta trasporti Abbondanti

Bologna ditta trasporti Saca Bus

Notte Rosa 2020 Mirabilandia come arrivare in treno

Le stazioni ferroviarie principali più vicine a Mirabilandia sono: Ravenna, Cesena e Rimini, mentre la stazione più vicina a Mirabilandia è quella di Lido Di Savio/Lido Di Classe che è collegata al parco da una navetta che parte e arriva in concomitanza con gli orari di partenza e arrivo dei principali treni e dalla linea 176.

Notte Rosa 2020 Mirabilandia come arrivare in taxi

radio taxi Cervia (0544 973737): dalla stazione Lido di Savio/Lido di Classe (costo indicativo tratta 25 €)

radio taxi Ravenna (0544 33888): dalla stazione di Ravenna

radio taxi Cesena (0547 610710): dalla stazione di Cesena (costo indicativo tratta 45 €)

Notte Rosa 2020 Mirabilandia come arrivare: parcheggi

Il parco divertimenti Mirabilandia dispone di un ampio parcheggio per auto a pagamento situato proprio davanti all’ingresso del parco. Per accedervi basta seguire le indicazioni lungo la strada e pagare all’ingresso. Quindi gli addetti al parcheggio indicheranno dove dirigersi per lasciare l’auto.

La Notte Rosa 2020 sui social

La Notte Rosa 2020 è più social che mai grazie alla presenza di account e hashtag ufficiali nei maggiori social network tra cui Facebook, Twitter e Instagram. Per commentare in diretta e postare le proprie foto dalla Riviera Romagnola basta andare sugli hashtag #lanotterosa #notterosa #notterosa2020.

