SORELLE QUARTA PUNTATA. Torna su Rai 1 martedì 11 agosto 2020 in replica la fiction con protagonista Anna Valle insieme a Loretta Goggi.

Sorelle quarta puntata: trama e anticipazioni 11 agosto 2020

Chiara crede fermamente che Roberto sia innocente dell’omicidio di Elena, così decide di rimanere a Matera per difenderlo e scoprire la verità sulla morte della sorella. Intanto cominciano pian piano a farsi avanti ipotesi sempre più rivelatrici sull’assassinio di Elena. Nicola Gambi che nel frattempo è il principale sospettato riuscito a fuggire dalla polizia, pedina Chiara fino alle grotte di tufo, dove lei e la sorella ancora piccole andavano a giocare.

Qui i due si affrontano fisicamente e Chiara riesce a farlo portare in commissariato dove Nicola le confessa qualcosa di inaspettato.. Infine Roberto, uscito temporaneamente dalla prigione, attende a Matera il suo processo e questo porta un avvicinamento tra lui e Chiara.

Sorelle streaming

La fiction Sorelle streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

