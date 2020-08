Sabrina è il film stasera in tv sabato 15 agosto 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sabrina film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1995

REGIA: Sydney Pollack

CAST: Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, John Wood, Richard Crenna, Angie Dickinson, Lauren Holly, Dana Ivey, Miriam Colon, Elizabeth Franz, Fanny Ardant, Valérie Lemercier, Patrick Bruel, Paul Giamatti

DURATA: 122 Minuti

Sabrina film stasera in tv: trama

I Larrabee sono una famiglia ricchissima, proprietaria di una grande multinazionale nel settore delle telecomunicazioni di Long Island. Sabrina è la figlia dello chauffeur della famiglia, Tom Fairchild, ed è segretamente innamorata di David, il secondogenito dei Larrabee. Ma David non le riserva alcuna attenzione ed è inoltre fidanzato con Elizabeth, figlia di un altro grande imprenditore del settore. Spedita a Parigi per guarire dal mal d’amore, Sabrina lavora per due anni per la famosa rivista di moda Vogue. Quando torna a Long Island, la giovane si è trasformata in una donna elegante e raffinata. Con il suo fascino seduce David che si innamora di lei e decide di mandare all’aria il suo precedente fidanzamento. In questo modo un affare da un miliardo di dollari rischia di andare in fumo. A questo punto entra in scena Linus, il figlio maggiore dei Larrabee e…

Sabrina film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake del film cult del 1954 con Audrey Hepburn e Humphrey diretto da Billy Wilder.

Durante la scena ambientata nel set fotografico a Parigi in cui Sabrina fa l’assistente, si può vedere spesso in primo piano Carmen Chaplin, nipote di Charlie Chaplin.

Sabrina streaming

Sabrina streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sabrina film stasera in tv: trailer

