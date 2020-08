NON DIRLO AL MIO CAPO 2 QUARTA PUNTATA. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento domenica 15 agosto 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non dirlo al mio capo 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 16 agosto

Non dirlo al mio capo 2 quarta puntata episodio 7 A tuo rischio e pericolo. Dopo essere uscita con Diego, Lisa si ritrova nuovamente delusa. Infatti l’uomo, finito l’appuntamento, quando l’ha salutata non l’ha baciata facendola rimanere male. Lei però cerca di non far vedere la sua delusione in particolare a Perla, con cui finge di essere una vera e propria seduttrice. Nel frattempo lo studio Vinci si prepara ad affrontare una causa piuttosto delicata riguardo a un presunto danno causato da un vaccino. Come se non bastasse, Enrico è preoccupato perchè teme che Nina sia incinta di lui. Intanto Rocco chiede aiuto a Giuseppe per organizzare una cena a sorpresa per Perla, mentre Mia finisce nei guai quando la madre scopre le sue numerose assenze..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non dirlo al mio capo 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 16 agosto

Non dirlo al mio capo 2 quarta puntata episodio 8 Lo sguardo degli altri. Torna a Napoli il padre di Nina e il caso vuole che debba scontrarsi proprio con lo studio Vinci per una causa. Nina così chiede aiuto a Enrico, che accetta di fingere che tra loro due sia tutto a posto finchè il padre non sarà tornato a casa. Mentre Lisa vuole continuare la sua storia con Diego, cerca anche di dimostrare di poter vivere un rapporto amoroso con più leggerezza. E’ però preoccupata da Mia, che decide di lasciare la scuola. Lisa così la spinge a cercarsi un lavoro, sperando che questo le faccia capire che sta commettendo un errore. Nel frattempo Perla scopre che Rocco le mente di nuovo così lo caccia di casa. Infine Cassandra convince Massimo a fare le sue scuse a tutte le donne con cui è stato, lei compresa.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Non Dirlo Al Mio Capo streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Non Dirlo Al Mio Capo: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Non Dirlo Al Mio Capo basta andare sull’hashtag ufficiale #Nondirloalmiocapo #Nondirloalmiocapo, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Non Dirlo Al Mio Capo segui le pagine Facebook:

Non Dirlo Al Mio Capo Fiction FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Non Dirlo Al Mio Capo: link utili