New York Academy film stasera in tv 23 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

New York Academy va in onda stasera in tv domenica 23 agosto 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

New York Academy film stasera in tv: cast

La regia è di Michael Damian. Il cast è composto da Paul Freeman, Andrew Pleavin, Jane Seymour, Nicholas Galitzine, Sonoya Mizuno, Keenan Kampa, Richard Southgate, Marcus Emanuel Mitchell, Anabel Kutay, Maia Morgenstern, Ian Eastwood, Comfort Fedoke, Simon A. Mendoza, Miranda Wilson, Dave Scott.

New York Academy film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. I protagonisti della storia sono Ruby una ballerina classica che studia ballo al Manhattan Conservatory of the Arts e Johnnie, un giovane violinista che si guadagna da vivere suonando nella metro, con l’aiuto di un gruppo di ballerini hip hop. Un giorno si incontrano per puro caso nella metropolitana e dopo essersi conosciuti decidono di unire i loro talenti per prepararsi a un concorso che potrebbe cambiare le loro vite per sempre. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

New York Academy film stasera in tv: curiosità

Nel 2018 è uscito al cinema il sequel New York Academy Freedance .

. Tutte le scene nella metropolitana sono state filmate a Bucharest, dove i vecchi treni sono pieni di graffiti.

New York Academy film streaming

New York Academy film streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

New York Academy film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

