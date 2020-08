NON DIRLO AL MIO CAPO 2 QUINTA PUNTATA. Con le repliche della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento domenica 23 agosto 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Non dirlo al mio capo 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 16 agosto

Non dirlo al mio capo 2 quinta puntata episodio 9 Da grande. Nina e Enrico, per tentare di salvare il loro matrimonio, tornano a vivere insieme. Enrico, però, non riesce a dimenticare Lisa, che la aiuta nella causa contro il padre per l’affidamento di Aurora. Intanto le cose tra Lisa e Diego procedono bene, così lei vuole presentarlo alla sua famiglia. All’inizio Diego si integra molto bene, ma presto lui confessa a Lisa di non sentirsela di farsi carico di un’intera famiglia e così la lascia. Perla intanto fatica a dormire per la lontananza da Rocco, mentre Cassandra è gelosa di Massimo quando una sua amica si arriva allo studio chiedendogli aiuto.

Non dirlo al mio capo 2 quinta puntata episodio 10 Voce del verbo amare. Lisa supera finalmente l’esame di Stato diventando avvocato. Così vuole restituire le quote dello studio a Enrico. Prima di concludere definitivamente il loro rapporto, decidono di lavorare insieme su un ultimo caso su una ragazza affetta da sindrome di Down incinta. Perla, nel frattempo, chiede aiuto a Enrico per riuscire a ottenere indietro i beni sequestrati da Rocco. Mia intanto cerca di aiutare Romeo a superare la crisi che stanno vivendo i suoi genitori. Infine Diego, pentito di aver chiuso la sua storia con Lisa, ci ripensa e torna con una proposta sconvolgente.

Non Dirlo Al Mio Capo streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

