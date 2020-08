Gambit Una truffa a regola d’arte è il film stasera in tv venerdì 28 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gambit film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Gambit

DATA USCITA: 21 febbraio 2013

GENERE: Commedia

ANNO: 2012

REGIA: Michael Hoffman

CAST: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Stanley Tucci, Cloris Leachman, Tom Courtenay, Togo Igawa, Julian Rhind-Tutt, Pip Torrens, Anna Skellern, Kenji Watanabe

DURATA: 90 Minuti

Gambit film stasera in tv: trama

Harry Deane (Colin Firth) è un esperto d’arte londinese, curatore della galleria privata di un ricco e detestabile uomo d’affari Lionel Shabandar (Alan Rickman). Mette a punto un piano per truffare il magnate inglese, collezionista compulsivo di opere d’arte. Il piano consiste nel rifilare a Shabandar un falso Monet. Per la riuscita del suo piano Deane ha tuttavia bisogno della partecipazione di una donna, giovane e seducente che dovrà fingere di aver ereditato dal nonno, ufficiale di stanza in Francia durante la guerra, un rarissimo Monet. Deane sceglie PJ Puznowski (Cameron Diaz), una cowgirl texana regina dei rodei, che si rivela una partner perfetta.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ma non è possibile rivelare troppo della trama per non rovinare la sceneggiatura dei fratelli Coen che raggirano il pubblico nella prima parte del film inscenando un tranello narrativo che confonderà lo spettatore pur integrandosi pienamente nella trama. Il finale inoltre mostrerà in una prospettiva totalmente diversa tutta la storia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gambit film stasera in tv: curiosità

Il film è un rifacimento dell’omonimo film del 1966 interpretato da Michael Caine e Shirley MacLaine.

Le riprese del film iniziarono a Londra nel maggio 2011 e terminarono il 20 luglio seguente e si svolsero tra gli Stati Uniti d’America a Albuquerque, in Nuovo Messico, a Londra, dove vengono girate le scene degli interni e dell’aeroporto, e a Stratford-upon-Avon, per le scene esterne e della galleria d’arte.

Gambit streaming

Gambit streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Gambit film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/aZAI4gVC7is

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili