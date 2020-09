Sotto il segno del pericolo è il film stasera in tv giovedì 3 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sotto il segno del pericolo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Clear and Present Danger

GENERE: Azione

ANNO: 1994

REGIA: Phillip Noyce

CAST: Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, James Earl Jones, Joaquim de Almeida, Thora Birch, Tom Tammy, Hope Lange, Miguel Sandoval, Ann Magnuson

DURATA: 138 Minuti

Sotto il segno del pericolo film stasera in tv: trama

Jack Ryan, un analista della CIA viene promosso a vice direttore in sostituzione dell‘ammiraglio James Greer, suo amico e mentore, gravemente malato. Grazie alla sua fama di uomo tutto d’un pezo e incorruttibile riceve senza sforzo l’assenso al finanziamento delle sue indagini conto il narcotraffico. Il congresso approva il finanziamento di 70 milioni di dollari in cambio della parola d’onore di Ryan che il denaro non verrà mai utilizzato per finanziare operazioni militari clandestine. All’insaputa di Ryan, la CIA ha già inviato un suo agente per guidare una forza paramilitare contro i signori della droga colombiani. Ryan si ritrova intrappolato in una situazione che non aveva previsto. Prende in mano la situazione anche a rischio della sua carriera e persino della vita con un unico scopo: la verità.

Sotto il segno del pericolo film stasera in tv: curiosità

Il film è basato sul romanzo intitolato Pericolo imminente di Tom Clancy.

È la terza pellicola a portare sul grande schermo il personaggio di Jack Ryan.

Sotto il segno del pericolo streaming

Sotto il segno del pericolo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sotto il segno del pericolo film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Hb9F2zVVxQw

