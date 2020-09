Ritorno al Marigold Hotel è il film stasera in tv lunedì 7 settembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ritorno al Marigold Hotel film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Second Best Exotic Marigold Hotel

USCITO IL: 30 aprile 2015

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2015

REGIA: John Madden

CAST: Bill Nighy, Judi Dench, Maggie Smith, Richard Gere, David Strathairn, Dev Patel, Tamsin Greig, Celia Imrie, Penelope Wilton, Ronald Pickup, Diana Hardcastle, Lillete Dubey

DURATA: 122 Minuti

Ritorno al Marigold Hotel film stasera in tv: trama

In prossimità delle nozze con Sunaina, Sonny cerca una nuova proprietà per realizzare il Second Best Exotic Marigold Hotel. Nel suo albergo appena restaurato, il Marigold Hotel, è rimasta una sola stanza vuota e due nuovi ospiti sono in arrivo, Guy e Lavinia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ritorno al Marigold Hotel film stasera in tv: curiosità

Nel film Evelyn (Judi Dench) dice che Muriel (Maggie Smith) è solo 19 giorni più giovane di lei. In realtà la Smith ha 19 anni in più della Dench.

Douglas legge il poema Ulysses di Alfred Lord Tennyson, lo stesso che legge Judi Dench in Skyfall (2012).

Si mormorava di una partecipazione al film di Colin Firth e Helen Mirren.

Il cast include due premi Oscar (Judi Dench e Maggie Smith) e due nominati (David Strathairn e Dev Patel).

Ritorno al Marigold Hotel streaming

Ritorno al Marigold Hotel streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ritorno al Marigold Hotel film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=DOzOq45qi3U

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili